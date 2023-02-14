Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı. Adıyaman'da ise yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı





"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor. Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı. Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı.

Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.

