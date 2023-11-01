17 yaşında evlendirilme olayında yeni skandal

Balıkesir'de ailelerinin onayıyla nikahları kıyıldıktan 3 gün 3 gece süren düğünün son gününde karakolluk olan 17 yaşındaki çift, birbirlerinden "şiddet" ve "yağma" suçlamasıyla şikayetçi oldu. 17 yaşındaki kızını evlendiren babanın 250 bin lira başlık parası aldığı, daha önce de sosyal medyadan paylaştığı kızının fotoğrafının üzerine, ‘Bu kız satılıktır’ yazdığı ortaya çıktı

Konya’da oturan O.K. ile D.K.’nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos’ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19- 21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi.Aileler, 19 Ekim’de Susurluk’ta bir araya geldi; iddiaya göre, düğünün 2’nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya’ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya’ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı. Düğünü terk edip, ailesi ile Susurluk’taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.’ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı.Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk’taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.’ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı. Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve eşinin ailesinden şikayetçi oldu. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, ‘yağma’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.’nin babası Y.D.’nin, 2019’da, ‘Bu kız satılıktır’ mesajıyla sosyal medya hesabında kızının fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızı D.K.’nin damadı O.K. ve ailesi tarafından zorla alıkonulup darbedildiğini, iddia edilenin aksine düğün günü altınları alıp kaçmalarının mümkün olmadığını söyledi. Y.D., kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla ilgili ise “Aile ve arkadaşlarım arasında yapılmış bir şakaydı” dedi.