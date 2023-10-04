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100’lük rakı 900 TL’yi aştı

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Türkiye’de geçen ay sonunda sigaralara paket başına gelen 5 liralık zammın ardından bu ay da rakılara maliyet zammı geldi. 35'lik rakı 329 TL'yi, 70'lik rakı 599 TL'yi buldu. 100'lük rakıların fiyatları ise yarım gram altınla yarışıyor

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100’lük rakı 900 TL’yi aştı
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Türkiye’de Temmuz ayı başında ÖTV ve KDV oranlarındaki artış sonrası üst üste zam gelen alkollü içkilere bu ay itibarıyla bir de maliyet zammı geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkollü içkilere gelen maliyet zammının özellikle rakı fiyatlarına hissedildiğini bildirdi.
Buna göre, 70’lik bir rakının fiyatı markasına ve serisine göre değişmekle birlikte 589 TL’den başlayıp 669 TL’ye kadar çıkarken; 100’lük rakıların fiyatı ise 920 TL’ye ulaştı.
Böylece 100’lük rakı fiyatları 805 liralık yarım gram altını sollamış oldu.
Rakı fiyatları sene başından bu yana ise yüzde 32 civarında zamlanmış oldu. Geçen senenin aynı ayına göre ise rakı fiyatlarındaki zam oranı yüzde 65’i aşmış durumda.
70’LİK RAKI VERGİSİZ 174 LİRA
Öte yandan, temmuz ayındaki ÖTV zammıyla birlikte 500 liraya yükselen 70'lik bir rakıdaki vergi 342,58 TL idi.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, rakıya bu ay itibarıyla gelen son zamdan sonra bu verginin 355 liraya yükseldiğini açıkladı.
Bingöl, ‘ün hesaplamasına göre, alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının vergisiz fiyatı 174,37 TL.
Bu üründen 266,47 TL ÖTV, 88,16 TL de KDV alınacağını bildiren Bingöl, “Toplam vergi 354,63 TL. Yani 174 TL’lik bir ürüne yaklaşık 355 TL vergi ödemiş olacağız” diye konuştu.
SİGARAYA DA PAKET BAŞINA 5 TL ZAM
Öte yandan, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise, bir sigara grubunun ürünlerinin eylül ayı sonu itibarıyla paket başına 5 lira zamlandığını duyurdu.
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