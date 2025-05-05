Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında başörtüsü üzerinden yürütülen tartışmalara da sert tepki gösterdi.

Kıbrıs’ta bazı kesimlerin genç kızların başörtüsü ile uğraştığını ima eden Erdoğan, “Burada kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs’ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan, kusura bakma, karşında bizi bulursun,” dedi.

Başörtüsünün yalnızca bir kıyafet tercihi değil, aynı zamanda bir inanç ve ifade özgürlüğü meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de bu alanda uzun yıllar verilen mücadelenin ardından özgürlüklerin genişletildiğini hatırlattı. “Bu mücadeleyi vere vere bir yere geldik,” diyen Erdoğan, başörtüsünü yasaklamaya çalışan zihniyetin çağdışı ve dayatmacı olduğunu söyledi.

“Sendikacılık başka, yasakçılık başka. Türkiye'de sendikal mücadele köklüdür. Ancak sivil toplum örgütü adı altında, bireylerin inanç ve yaşam biçimlerine müdahale etmeye kalkmak kabul edilemez,” ifadelerini kullanan Erdoğan, özellikle gençlerin bu baskılara karşı dirençli olması gerektiğini kaydetti.

Başörtüsüne karşı yapılan her türlü dayatmanın, bireysel haklara ve demokratik değerlere saldırı anlamına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Gözleri karanlığa alışmış olanlar elbette aydınlıktan korkacaktır. Ama biz güneşin doğmasından vazgeçmeyeceğiz" dedi...