Merkez Bankası piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını 11 Eylül 2025 saat 14.00'de duyurdu. Yatırımcıların beklediği karar Para Politikası Kurulu toplantısının ardından öğrenildi. Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurul, Eylül ayı politika faizi kararını açıkladı.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verilmişti. TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Temmuz'daki toplantısına ilişkin yayımladığı özette "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Bugün ise Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Karar öncesi AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyordu.

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olmuştu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen PPK'da ise politika faizi için karar verildi. Buna göre Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekerken TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirdi.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ AĞUSTOS AYINDA YAVAŞLAMIŞTIR"

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin açıklamasında "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir" denildi. Devamında "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı.

