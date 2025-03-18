Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun, küçük kız çocuklarının okullarda başörtü takmasının önünü açan Disiplin Tüzüğü değişikliğini, dün düzenlediği eylemle protesto etti.

Yapılan değişikliği "çocukların haklarına saldırı" olarak niteleyen sendikalar, Cumhuriyet Meclisi’ne siyah çelenk koydu.

Bu tüzük değişikliğinin hayata geçirilmesinde Türkiye’nin de rolü olduğunu iddia eden sendikalar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği kapısına da siyah çelenk bıraktı.

Eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem şunları söyledi;

“Elçiliğin yeni bir saldırısı altındayız. Ekonomimize siyasi dayatmaları, dağlarımızı, ovalarımızı, kıyılarımızı ve tüm kurumlarımızı ele geçirmeleri ve bunlar yetmezmiş gibi tüm eğitimi de kuşatma altına almaları gibi şimdi de sıra çocuklarımıza gelmiştir. Buna izin vermeyeceğiz”

“BU MUDUR BE UTANMAZLAR ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİ BU MUDUR?”

Anayasamızın 59. maddesinin 4. fıkrası; ‘Halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlamak devletin başta gelen ödevlerindendir. Devlet bu ödevini Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yerine getirir’ der. Bu mudur be utanmazlar Atatürk devrim ve ilkeleri bu mudur? “Böyle mi korunur be çocuklar böyle mi? Bu bir istismardır”

Aklımızla dalga geçiyor Eğitim Bakanı, sahte Atatürkçü, sahte laik.

Bakın tüzük; ‘Öğrenciler, KKTC devletinin yasalarına uymalıdır. Öğrenciler Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmalı, korumalı ve kollamalıdır’ diyor. Peki bu anayasa ve yasalara bu utanmazlar uyuyor mu? Uymuyor! Koltuk uğruna, ‘mış’ gibi Atatürkçü, ‘mış’ gibi laik bu utanmazlara karşı, Anayasal düzenini bozmak için talimatlar verenlere ve alanlara karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Boyun eğmiyoruz, tanımıyoruz, direneceğiz”

Eylemde konuşan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan dayatmaların 1960’lı yıllara dayandığını ve AKP döneminde zirve yaptığını söyleyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıslı Türkler için “besleme” dediğini hatırlattı:

Baybora şunları söyledi;

“Kıbrıs Türk toplumuna yapılan saldırılar yeni değildir. Sadece AKP ve Erdoğan döneminde değildir.

1960’lı yıllardan itibaren önce ‘Bey Yönetimi’ dediğimiz ‘Bayraktarlık’, iş birlikçi yönetimin dayattıkları vardır. Yıllar içinde yerini üst yönetime bırakmıştır. Erdoğan Kıbrıs Türk toplumuna ‘Besleme’ diyecek kadar ileri gitmiş ve bizlere eğitim aracılığıyla dayatmalar yapmaya çalışmıştır.

Dergah ve tarikatların Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptığı faaliyetlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bizlere bu politikaları dayatanlar; Sivas’ta Madımak’ta canlı canlı aydınları yakanlardır ve onların buradaki iş birlikçileridir.

Bir gecede tüzük değiştiren Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; talimat alarak Bakanlık yapan bir işbirlikçiden bahsediyoruz. Laiklik ve Atatürkçülük konusunda mangalda kül bırakmayan işbirlikçiye söyleyecek sözümüz var; Ey Nazım bileceksin ki; o koltuktaki günlerin sayılıdır, sizler de gideceksiniz”

Eylemde konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, ülkedeki tüm dayatma politikalarının merkezinin Elçilik olduğunu söyleyerek, öğretmenin susmayacağını söyledi. Gökçebel şunları söyledi;

“Dayattığı politikalarla, ülkenin tüm sinir uçlarına dokunup, ülkede kalıcı bir değişim sağlamaya çalışan Elçilik artık bu anlamda bir kurumsal yapıdır.

Eğitimde, sağlıkta, partilerin genel kurullarında ve her yerde bu politikaların organizatörüdür. Bugün toplumda yaşanan trafik sorunundan sağlığa, eğitim sorunundan kültüre kadar her sorunun oluşmasında birinci derece sorumlu Elçi denen kişi ve onun kuklalarıdır. Kıbrıs Türk toplumu uyanmalıdır.”