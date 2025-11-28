Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne Kıbrıs Cumhuriyeti ile aynı masaya oturarak deniz sınırlarının belirlenmesi için çağrıda bulundu.

Hristodulidis, bir etkinlikte, Lübnan ile önceki gün imzalanan MEB sınırlandırma anlaşmasına ilişkin Ankara ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tepkilerini değerlendirdi.

Hristodulidis, “Ankara’dan gelen açıklamalara yanıtım, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye ile aynı masaya oturup 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde deniz sınırlarımızı birlikte belirlemeye hazır olduğunu kamuoyuna açıkça söylemektir” dedi.

Rum Lider, “Türk tarafı, kendi tezlerinden bu kadar emin olduğunu ve yaklaşımlarına bu kadar güvendiğini söylüyorsa, “o halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim; bunu yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin başlayacak yeni çaba öncesi verdiği mesajların olumlu olup olmadığı sorulduğunda ise Rum Lider, Tufan Erhürman’ın yaklaşımını yorumlamayacağını ve bunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin planlarını etkilemediğini belirtti.

Rum Lider, Erhürman’la ilk buluşmasında söylediği gibi, “Crans Montana’da kesilen noktadan görüşmelerin yarın bile yeniden başlamaya hazır” olduklarını yineledi; bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözümüne yol açmasını istediklerini söyledi.

Hristodulidis, ayrıca Erhürman’a kendisinin, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile, hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya tamamen hazır olduğunu ilettiğini kaydetti ve şöyle konuştu: “Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp, üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz.”