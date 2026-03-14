Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ortaylı, geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü tarihçi, pazar günü itibarıyla da entübe edilmişti. Ancak İlber Ortaylı'dan üzen haber geldi.

78 yaşındaki Ortaylı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ortaylı'nın ailesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar.”