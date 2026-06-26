Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 84 Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 88 Kaan Ayhan), Oğuz Aydın (Dk. 90+2 Mert Müldür), Kenan Yıldız (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci)

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally (Dk. 77 Freeman), Robinson, Reyna (Dk. 77 Dest), McKennie (Dk. 86 Tillman), Berhalter, Aaronson (Dk. 77 Zendejas), Weah (Dk. 58 Pulisic), Pepi

Goller: Dk. 3 Trusty, Dk. 49 Belharter (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Kaan Ayhan (Türkiye)

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki (FIFA 2026) son maçında ABD ile karşılaştı.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede ABD'yi 3-2 mağlup eden Bizim Çocuklar, şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelenin 3. dakikasında rakip ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Auston Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1

0. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1. Böylece Türkiye, FIFA 2026'daki ilk golünü attı.

Öte yandan Arda, bu golle A Milli Takımımızın Dünya Kupaları tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu.

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun Kökçü'ye yerden ortaladı. Orkun yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan ABD, 49. dakikada eşitliği sağladı. McKenzie'nin soldan kullandığı uzun taç atışında top ceza yayı önü sol çaprazında Sebastian Belharter'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

62. dakikada ABD tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Pulisic, soldan ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde Aaronson tamamlamak istedi ancak topu yandan dışarı gönderdi.

63. dakikada ABD yine etkili geldi. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan öne Pulisic vurdu. Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu kornere yolladı.

72. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Arda Güler'in topuk pasıyla savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda defanstan önce vurmak istedi ancak topu ıska geçti.

Son sözü Türkiye söyledi

90+8. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Salih Özcan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda savunmadan seken top kale sahası içindeki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere yolladı: 3-2.

Böylece bu maç öncesi FIFA 2026 son 32 turuna çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Daha önce D Grubu'nda liderliği garantileyen ABD ise 6 puanla son 32 turuna çıktı.

Gruptaki diğer maçta ise Paraguay ve Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip de puanlarını 4'e çıkardı. Avustralya averajla 2. sırada yer alarak son 32 turu biletini aldı. Son 32 şansını sürdüren Paraguay'ın durumu ise diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek.