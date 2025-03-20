Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. Mücadele 3-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Bu sonuçla birlikte rövanş öncesi avantaj Milliler lehine geçti.

Rövanş maçında play-offu geçen taraf Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Rövanş 23 Mart günü TSİ 20:00'de Macaristan'da oynanacak.

9. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.: 1-0.

13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.

25. dakikada Macaristan eşitliği yakaladı. Uğurcan Çakır'ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakta top sağ kanattaki Bolla'ya geldi. Bu oyuncunun arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer'e indirdi. Macar futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

27. dakikada A Milli Takım'da Kaan Ayhan, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

41. dakikada Orkun Kökçü sarı kart gördü. Orkun Kökçü, Macaristan ile oynayacağımız rövanş maçında cezalı duruma düştü.

69. dakikada sağ kanattan içeriye yapılan ortada kendini boşa çıkaran Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golü buldu. Oğuz Aydın ilk milli maçında 2. asistini yapmış oldu: 2-1.

73. dakikada İrfan Can Kahveci, yerden vuruşuyla golü buldu. İrfan Can oyuna girer girmez golünü attı: 3-1.