Yunan Silahlı Kuvvetler Günü dün, Güney Kıbrıs'ta görev yapan Yunan Alayı'nın (ELDİK) Malunda'daki merkez kışlasında kutlandı,

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas ile birlikte Yunan Kuvvetleri Alayı ELDYK’ın Şehit ve Kayıpları Anıtı’na çelenk koyma ve madalya takdim törenine katıldı.

Hristodulidis, Türk asker kuvvetlerinin çekilmediği bir Kıbrıs sorununa çözümün kabul edilemeyeceğini, aynı şekilde ülkeyi 1950’lerin soğuk savaş mantığından kalma garantilere bağlı bırakan bir düzenlemenin de kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hristodulidis, dünkü törenin Kıbrıs devletinin uzun zamandır yerine getirmesi gereken bir borcu ödemeyi amaçladığını belirtti.