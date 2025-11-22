Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün gerçekleşen ilk görüşmesi Rum basınında manşetlerde yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros haberine “İlerleme İşaretleri ve Ön Şartlar… Erhürman-Hristodulidis Diyalog İçin Görüşüyor… Kıbrıslı Türk Lider Başkan’la Görüşmeye Ön Talep Listesiyle Gitti… Holguin’in Gelişini Beklerken Müzakereler Sürüyor” başlık ve spotlarını attı.

Erhürman ve Hristodulidis’in ilk görüşmesinde iki lider arasında diyalog niyetini gösteren 4 olumlu nokta ve Kıbrıs Türk tarafının, müzakereleri kabul etmek için 5 şartının ortaya çıktığı belirtilen haberde, ikilinin 20 dakika süren baş başa görüşmesinde Erhürman’ın 10 maddelik liste verdiğini Hristodulidis’in ise sunulan bütün konuları cevapladığı belirtildi.

Gazete, Erhürman’ın 10 maddelik listesini okurlarına aktardığı haberinde bu ilk görüşme sırasında diyalog niyeti gösterilerek iki tarafın müzakerecilerine yoğun temaslara başlama yolunun açıldığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde, görüşmede not ettiği 4 olumlu noktayı Rum gazetecilere şöyle açıkladı:

1-Aralık ayında, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile ortak görüşme,

2-Kıbrıs Türk ve Rum müzakerecilerin BM Genel Sekreteri himayesindeki yeni genişletilmiş formattaki konferansın ön hazırlıkları için görüşmeye başlaması,

3-Holguin’in beklenmekte olan Türkiye ve Yunanistan ziyaretleri

4- AB’nin Kıbrıs temsilcisi atadığı Johannes Hahn’ın aralık ayında Ada’yı ziyaret etmesi."

Hristodulidis’in, müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi hedefli bir sürece giriliyor olmasının önemli bulduğu ancak Erhürman’ın, yaptığı açıklamalarla, Hristodulidis ile aynı hızda olmadığını gösterdiği belirtildi. Baş başa görüşmeleri sırasında sunduğu 10 maddenin, Erhürman’ın iyi bir ortam yaratılması için bir Kıbrıs içi diyaloğa daha çok ağırlık vermek istediğini gösterdiğine işaret edildi.

Haberde, Erhürman’ın koyduğu ve ısrar ettiği dört şart da;

a)siyasi eşitliğin Rum tarafınca kabul edilmesi ve müzakere konusu olmaması, b) müzakere sürecine takvim getirilmesi ve sonuç olmadan ucu açık olmaması, c) halen uzlaşılmış konuların yeniden açılmaması ve

d) müzakereler, çökse bile sonu garantili olması şeklinde sıralandı.

Haravgi ise manşetine “5+1’, Görüşüyorlar Ama ‘Eli Boş’… Aralık Başlarında Erhürman-Hristodulidis Ortak Görüşmesi” başlık ve spotlarını attı.

Gazete “iki tarafın, BM Genel Sekreteri’nin himayesinde gayriresmi genişletilmiş görüşmeye, Erhürman’ın dediği gibi ‘eli boş’ şekilde girmek için görüşmeye hazır olduklarını belirttiğini” yazdı.