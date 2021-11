“Turiste ‘gelmeyin’ deniliyor”

Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, turizmin önemsemediğinden yakındı ve havalimanındaki uygulamaların adeta turiste “gelmeyin” anlamı taşıdığını vurguladı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, son günlerde yaşanan gelişmeleri Halkın Sesi’ne değerlendirdi.

Pandemi döneminde turizm sektörünün yaşadığı temel sorunlara değinen Ercan Turhan, Havalimanında sağlık üst kurulu kararları doğrultusunda yapılan uygulamaların adeta turiste “gelmeyin” anlamı taşıdığını oysa dünyanın bütün ülkelerinin çift aşılı misafirleri kolayca kabul ettiğinden bahsetti.

Ercan Turhan, KKTC’nin lokomotif sektörü turizmin ülkeye yaklaşık 1 milyar dolarlık bir katkı sağladığını, 23’ü 5 yıldızlı otel olmak üzere 120 turistik tesise sahip olduğunu, 35 adet şans oyınu salonunun bulunduğu ve yaklaşık olarak 30 bin üzerinde istihdam sağladığını ancak tüm bunlara rağmen turizmin önemsemediğini ve koalisyon dönemlerinde hep küçük ortağa bırakıldığını belirtti.

2022 bütçesinde turizme ayrılan kaynağın çok yetersiz olduğundan yakınan Ercan Turhan, ülkemizdeki casinoların peşin olarak ödedikleri imtiyaz vergisinin toplamının 25 milyon Euro olduğunu ve ilgili yasaya göre bunun %70’inin tanıtım fonuna aktarılması gerekirken aktarılmadığını ve başka alanlarda kullanıldığını dile getirdi.

Ercan Turhan, 18 milyon Euro yapan bu tutarın turizm tanıtımında kullanım halinde turizmin büyük bir sıçrama yapacağını belirtti.

Ulaşım sorununa da değinen Turhan uçuş frekans sayısının arttırılması, yakın destinasyonlara touch down seferleri koyulması, uçuş bazlı teşvik sistem oluşturulması ve uçuş fiyatlarının ucuzlatılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Ercan Turhan, bir an önce ulusal bir havayolu şirketinin yerel halk ve yatırımcıların ortak olacağı bir model ile oluşturularak hayata geçirilmesi gerekliliğini belirtti.

Sık sık hükümetlerin değişmesi ötürü kalıcı politikaların yapılamadığını söyleyen Turhan, acilen tüm sivil toplumun örgütlerinin katılımı ile şeffaf bir turizm örgütünün kurularak hayata geçirilmesini talep etti.

Turhan, bu örgütün bütçesinin casinoların ödediği 18 milyon euronun yanı sıra gerek olması halinde otellerin yapacakları her bir geceleme ve acentelerin getirecekleri her bir misafir için verecekleri sabit bir ödeme ile katkı sağlayabileceklerinden söz etti.

Dijital pazarlamanın önemine dikkat çeken Turhan, Kuzey Kıbrıs’ın Facebook, twitter ve instagramın yanı sıra B2C seyahat portalların da özellikle de booking com ve Expedia’da yer alması gerektiğini belirtti.

Kongre, spor ve sağlık turizminin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Turhan, Türkiye’de tıbbı kongrelere 2 adet yurtdışı organizasyon izni verildiğini Türkiye ile yapılacak istişarelerle Kuzey Kıbrıs’ın yurtdışı kategorisinden yurtiçi kategorisine aldırtılması halinde yapılacak kongre sayılarında ciddi bir artış olacağını iletti.

Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Güney Kıbrıs’ın Kruvaziyer turizminden yıllık 150 bin kişilik pay aldığını, Kuzey Kıbrıs’ın da ilgili rotalara dahil ettirilerek buradan bir pay alabileceğini söyledi.

Ercan Turhan, ayrıca marina işletmeciliğinin geliştirilmesi gerektiğini daha fazla kıyı şehrine sahip olmamıza rağmen Güney’de 3 bin yat kapasitesinin bulunmasına karşın ülkemizde 500 yat kapasitesinin bulunduğunu oysa ki Doğu Akdeniz’de 1 milyon civarında yatın gezindiğini bu yüksek harcama potansiyeline sahip kitleyi çekebilmek için yap işlet devret modeli ile yeni marinalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Turhan, turistik tesislerin yerel ürün tüketimlerinin arttırılabilmesi için bazı ürünlerin tüketimlerinin ihracat kapsamında değerlendirebileceğini iletti.

Çevre ve doğanın korunabilmesi için otellerde yeşil yıldız uygulamasının getirilebileceğine dikkat çeken Turhan, isteyen otellere yenilenebilir enerji üretim izinlerinin derhal verilmesi gerektiğini iletti.

Turhan, BBDK’nın Kuzey Kıbrıs’ta kredi kartı ile tatil satın alan misafirlere maksimum 3 taksit yapılabilmesi sınırını getirmiş iken aynı tüketicinin Türkiye de 12 taksitle tatil satın alabildiğini kurulacak temas ile bu durumun düzeltilmesi gerektiğini iletti.

Kuzey Kıbrıs’ın yatırım karşıtı bir ülke olduğunu vurgulayan Turhan, yapılacak düzenlemelerle yatırım dostu bir ülke haline dönüştürülmesi gerekliliğine vurguladı.