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Otellerde bayram doluluğu

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Çağıner, bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının yüzde 71, küçük otellerin doluluklarının ise yüzde 48 düzeylerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı

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Otellerde bayram doluluğu
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, bayram süresince birliğe üye beş yıldızlı büyük tesislerde yüzde 71, küçük otellerdeise yüzde 48 düzeylerinde doluluk beklendiğini açıkladı.
Çağıner yaptığı yazılı açıklamada, ortalama doluluk oranlarının ise yüzde 59 civarında olacağının düşünüldüğünü ifade ederek, toplam 109 üye otelin 6'sında bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanmasının beklendiğini kaydetti.
Çağıner, bunun yanında 38 tesisin ise bayram doluluklarının yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.
 
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