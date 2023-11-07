Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs, ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan Londra’daki “World Travel Market” turizm fuarında yerini aldı. Bakan Ataoğlu, 2024 yılında Türkiye ve Avrupa’dan daha fazla turist beklediklerini vurguladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 06-08 Kasım 2023 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan “World Travel Market” turizm fuarında yerini alarak tanıtım faaliyetlerine başladı.Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da fuara katılarak yerli ve yabancı turizm sektörleri ile bir araya geldi.Fuarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Standını ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında Bakan Ataoğlu ile görüştüler.Bakan Ataoğlu, Azerbaycan Turizm Bakan Yardımcısı Kanan Gasimov ile KKTC standında bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirirken ardından iki ülkenin stantları önünde fotoğraf çekimi yapıldı.Azerbaycan ile olan güzel ilişkilere değinen Ataoğlu, yakın zamanda Azerbeycan ile güzel işbirliği çalışmalarına imza atacaklarını ifade etti.Bu yıl 44’üncü yılı olan 2023 Dünya Turizm Fuarı (WTM) geçmiş yıllarda olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer alıyor. 182 ülkeden yaklaşık 5,000 firmanın katılacağı fuarı 53,000 turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’ın en önemli özellikleri, bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm poletikalarının belirlenmesi, turizm ürünlerinin (iş, eğitim, kültür, sağlık, seyahat ve teknolojisi) aynı alanda turizm profesyonelleri tarafından sergileme olanağı oluşturmasıdır.KKTC Standı bu yıl da modern bir konsept üzerinde ülkemiz turizmini yansıtan görseller ile tanıtılıyor.Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı açıklamada, İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market Turizm Fuarı’nın kendileri için ciddi öneme sahip olduğunu söyledi.Geçtiğimiz haftalarda Westfield Alışveriş Merkezi’nde düzenlelen tanıtım etkinliği ile KKTC destinasyonunun tanıtımın yapıldığını anlatan Ataoğlu bu çalışmanın 2024 yılı için yarar sağlayacağını vurguladı.Yapılan bu yoğun çalışmalar nedeni ile 2024 yılında Türkiye ve Avrupa’dan daha fazla turist beklediklerini söyleyen Ataoğlu, emeklerinden ötürü tüm turizm paydaşlarına da teşekkürlerini sundu.Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.