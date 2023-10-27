Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Antalya’da düzenlenen Antalya 2023 Turizm Fuarında yerini aldı.
Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm fuarı olarak beşinci kez turizm sektörünün dinamiklerini bir araya getiren Antalya 2023 Turizm Fuarı’na, 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyoneli katılıyor.
Tanıtıcı yayınların yer alacağı KKTC standında ayrıca, Kıbrıs Türk geleneksel tatları da ziyaretçilerle buluşturulacak.
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Antalya Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için oldukça önem arz ettiğini ifade etti.
Ataoğlu “Ülke ekonomimizin lokomotifi konumundaki turizmin daha da gelişmesi adına ülke turizmini çeşitlendirmek, özel ilgi turizminin yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor” dedi.
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