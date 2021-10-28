KKTC turizmi Antalya’da görücüde

KKTC, Antalya’daki Turizm Fuarı’nda, 60 metrekarelik modern tasarımlı bir stantla boy gösteriyor



KKTC, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor.

Turizm ve Çevre Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı 2021’e katılmak üzere dün sabah Antalya’ya gitti.

Antalya’da dün başlayan iki günlük fuarda KKTC, 60 metrekarelik modern tasarımlı bir stantla yer alıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda KKTC, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetle temsil ediliyor.

Antalya Turizm Fuarı’nı, ulusal ve uluslararası tur operatörleri, offline ve online seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım firmaları ile rekreasyon alanları, bilişim teknolojileri, gastronomi, hizmet ve finans sektörü gibi turizm sektöründe yer alan ve hizmet eden turizm profesyonelleri ziyaret ediyor.

İKRAM SAHİBİ KKTC

KKTC, fuarın ilk gecesinde düzenlenecek “Welcome Party” etkinliğinde ikram sahibi olarak turizm profesyonellerini ağırlayacak.

Antalya Turizm Fuarı ile ülkenin turizm ürünleri dünya turizmine sunularak, turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin ülkeyle olan iletişimini arttırmak ve pekiştirmek hedefleniyor.

20 ülkeden 200’ü aşkın yabancı seyahat acentesinin katıldığı fuar, bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde turizm endüstrisine heyecan, motivasyon ve hareket katmak amacıyla düzenleniyor.

Öte yandan bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirtti.

Turizmi eski günlerine getirmek için yoğun tempo içinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini, 2022'nin daha iyi geçeceğini umduklarını kaydetti.

