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KITSAB yeni yönetimini belirledi

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KITSAB yeni yönetimini belirledi
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Kıbrıs Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yeni yönetimini belirledi. Başkanlığa yeniden Orhan Tolun getirildi.
Verilen bilgiye göre, 25 Kasımda yapılan KITSAB 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle seçilen 7 kişilik yönetim kurulu, aynı tarihte Divan Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.
Buna göre, yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay, Genel Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Artunç Gürkut,  faal üyeler Çağdaş Uçaner, Fethi Özboğaç ve Doğan Yalkı.”
Denetleme Kurulu Hüseyin Tabur, Özlem Gazi Küçük, Ebru Sönmez; Disiplin Kurulu ise Mustafa Şanverdi, Diğdem Pire, Şükrü Tolgalı'dan oluşturuldu.
 
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