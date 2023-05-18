Karpaz Gate Marina'ya 5 Altın Çapa Platin ödülü

Karpaz Gate Marina, dünyanın en prestijli marina ödüllerinden olan 5 Altın Çapa Platin ödülünü kazandı

Karpaz Gate Marina, Yatçılar Birliği’nden (The Yacht Harbour Association - TYHA) en yüksek akreditasyona sahip 5 Altın Çapa Platin ödülünü kazanarak dünyanın en iyi marinaları arasında yerini aldı. Bu prestijli akreditasyon, dünyanın en saygın marina derecelendirme sistemi olan Altın Çapa programının en büyük ödülüdür. Karpaz Gate Marina, TYHA'nın özenli ve sıkı değerlendirme sürecinden sonra “Platinum” onurunu verdiği 8. marina olma başarısını elde etti. TYHA yanında Marina Endüstrileri Kurumu (Marina Industries Association -MIA) değerlendirmeleri de dahil olmak üzere dünya genelinde bu ödüle layık görülmüş sadece 12 marina bulunuyor. Ödül, Küresel Altın Çapa Programı marina derecelendirme sistemi kapsamında verilen en yüksek saygınlık derecesine sahip. Lüks marinalar arasında en kapsamlı donatıya sahip olan Platinum statüsü, Karpaz Gate Marina'nın yatçılık topluluğunun en özenli müşterilerine olağanüstü tesisler ve müşteri hizmeti sunduğunu güvence ediyor.

Küresel çapta bir ödül daha:

TYHA Temiz Marina Akreditasyonu Çevresel hassasiyet, yeşil enerji ve sürdürülebilirliği operasyonlarının merkezinde tutan Karpaz Gate Marina’nın bu alandaki başarıları da küresel ölçekte tescillenip teyit edildi. Marinanın, sürdürülebilirlik ve okyanus çevresinin korunmasına olan bağlılığından dolayı TYHA’nın “Temiz Marina Programı’na akredite edilen 18. marina olarak açıklandı.

Karpaz Gate Marina'nın Genel Müdürü Liza Singer, "2013 yılından beridir sahip olduğumuz Altın Çapa statümüz yanında 2023 yılında da Platin ve Temiz Marina statüsünü kazanmanın gururunu yaşarken, dünya genelinde güvenilir ve yüksek seviyeli marinaların seçkin grubuna katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel çaptaki başarılarımıza eklediğimiz bu ödüller Karpaz Gate Marina için önemli bir kilometre taşıdır. Bu ödülün kazanılmasında emeği ve katkısı olan, işlerini aşkla yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, onlarla tek tek gurur duyduğumu bir kez daha bu vesile ile belirtiyorum. Hizmet vermeye başladığımız 2011 yılından bugüne üstün tesis ve hizmet standartlarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Yaşadığımız dünya ve ülkemiz için sürdürülebilirlik, çevre ve temizlik konularında sorumlulukla çalışıyoruz. Yaratıcı tasarım süreçleri, sürdürülebilirlik yanında sürekli gelişim ve kişisel ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz hizmetler ağımız sayesinde müşterilerimizin Karpaz Gate Marina'da benzersiz ve olağanüstü deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. TYHA'nın güvenilir küresel güvence sistemi tarafından verilen ödül, dünya standartlarında olduğumuzu ve yine dünyanın en iyi marinaları arasında yer aldığımızı gösterirken yatçılık topluluğunun Karpaz Gate Marina’yı tercih etmeleri için önemli ve değerli nedenleri oluşturmaktadır. Bu ödül, dünyanın dört bir yanındaki yatçıların marinamızı seçerken huzurun rahatlığını yaşayacaklarının da göstergesidir" dedi.

Karpaz Gate Marina Otel ile yatırımlarını taçlandırıldı

Bu toprakların değerini bilip, değer katan ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası standartlardaki ilk marinası olan Karpaz Gate Marina, ülkemizdeki yatırımlarını 2022 yılında Butik Otel’i ile de taçlandırmıştı. Böylece hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından gelen gemicilerin tüm beklentilerini en üst düzeyde karşılarken, Karpaz’ın en güzel bölgesinde konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Karpaz Gate Marina tam donanımlı 300 yat yanaşma kapasitesi, 18.000 metrekarelik teknik merkezi ve 300 ton kaldıraç gücüne sahip bölgenin en büyük yük asansörü ile ülkemizin marina sektörünün lideri ve dünya çapındaki gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Muhteşem bir plajın ve sonsuzluk havuzunun yer aldığı Beach Club ile geleneksel Kıbrıs ve Türk mutfağı yanında dünya mutfağından da en seçkin lezzetlerin sunulduğu Hemingway’s Restro-Bar müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor. Karpaz Gate Marina Otel tesislerinde yer alan spa-hamam-sauna, spor salonu, toplantı salonu ve kapalı havuz, her mevsimde huzuru ve rahatlığı arayanların vazgeçilmez adresi oluyor.

Altın Çapa Statüsü ve Programının Tarihçesi

Marinaların resmi kalite güvence sistemi olan ve 25 yılı aşkın süredir verilmekte olan Altın Çapa Statüsü, küresel marina sektöründe önde gelen isimlerinden İngiltere merkezli TYHA ve Avustralya merkezli MIA tarafından verilmektedir. Dünyanın en saygın marinaları arasında yer alabilmek açısından büyük öneme sahip Altın Çapa statüsü için 6 odak alanı bulunmaktadır. Altın Çapa bayrağını taşımak için marinalar ortam, planlama, politikalar ve prosedürler, müşteri hizmetleri, çevresel faktörler, su üzerindeki tesisler ve altyapı, karada bulunan tesisler ve altyapı alanlarında değerlendirmeye tabii tutulurlar. Altın Çapa statüsünü kazanan marinalar bir üst seviye olan Platin statüsü elde etmek için, rıhtım sahiplerinin doğrudan geri bildirimi ve gizli müşteri deneyimlerinden 100 üzerinden en az 95 puan almaları gerekmektedir.

Altın Çapa Platin ödülüne dünyada sadece 12, TYHA tarafından ise 8 Marina layık görüldü

Dünya genelinde TYHA/MIA iş birliği programı kapsamında Karpaz Gate Marina dışında Altın Çapa Platin ödülüne sahip sadece 12 marina daha bulunmaktadır: Porto Montenegro, Yalikavak Marina, Yas Marina, IGY - Yacht Haven Grande St Thomas, Sanya Serenity Marina, Flisvos Marina, Marina de Vilamoura, Coral Sea Marina Resort, Birkenhead Point Marina, ONE°15 Marina Sentosa Cove Singapore, Sanctuary Cove Marina ve Limasol Marina.

Karpaz Gate Marina Sürdürülebilirlik ve Çevresel Hassasiyet Uygulamaları

5 Altın Çapa Platin standartları oldukça yüksek olduğu için, Yatçılar Birliği bu akreditasyona sahip tüm marinaların Temiz Marina standardına uymasını istiyor. Marinalar, suyun arıtılması, ayrılmış ve tehlikeli atıkların doğru yönetimi, sızıntı önleme ve tedavisi, yıkama suyu yakalama ve filtreleme, drenaj yakalama, sürdürülebilir ürün kullanımı, plastik kirliliğini önleme, kiracıları, yüklenicileri ve denizcileri daha sürdürülebilir hale getirmek için etkileme gibi temel uygulamaları en iyi şekilde yapacaklarını kanıtlamalıdır. Karpaz Gate Marina’da atıklar uygun bertaraf noktalarında boşaltılıyor ve kendi tuz giderme tesisimiz ile de marina havzamızdaki su kalitesi üst seviyede tutuluyor. Yeşil enerjiyi teşvik etmek için kurulan solar enerji sistemi ile, kullanılan elektriğin yarısı üretiliyor. Marina havzasındaki balık tutma yasağına ek olarak kurulan akvaryum sayesinde doğal hayat ve suyun kristal berraklığı korunuyor. Ekolojik ve geri dönüşüm girişimleri kapsamında doğada çözünmesi yüzyıllar alan plastik kullanımını en alt seviyelere bulunuyor. Müşterilere en sağlıklı ve taze ürünleri sunabilmek için kendi bahçesinde organik sebze ve meyvelerimizi yetiştiriliyor.