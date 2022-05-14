İzmir’de Kıbrıs rüzgarı

İzmir’de yapılan ve Kıbrıs’a özgü yiyeceklerle cittaslow kültürünün tanıtıldığı “Kıbrıs Günleri” etkinliği büyük ilgi gördü



Kıbrıs’a özgü yiyeceklerle cittaslow kültürünün tanıtıldığı “Kıbrıs Günleri” etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nı temsilen 5 belediyeden 50 civarında üreticinin katılımıyla İzmir Kültür Park’ta yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinliğin açılışında, Seferihisar Çocuk Belediyesi halk dansları ekibi aralarında Kıbrıs oyunlarının da yer aldığı halk dansları gösterisi sundu.

Daha sonra “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla hazırlanan “İzmir Tarımı Mobil Uygulaması” tanıtıldı.

Yerel tohum merkezleri hakkında da bilgi verilen tanıtım sırasında Mehmetçik Belediyesi’nin Zeka Bey Tohum Merkezi’nden de söz edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, hem tarımsal üretimle ilgili yeni projeyi hem de Kıbrıs Günlerini birlikte düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tunç Soyer, eylülde düzenleyecekleri Terra Madre etkinliğine KKTC’deki cittaslow belediyelerin de katılacağını bildirdi.

Bunun tüm çiftçilere dünya kapısını aralayacağını kaydeden Soyer, “Biz bu memleketin her karış toprağını ve Kuzey Kıbrısımızı çok seviyoruz. Kıbrıs’ın birbirinden lezzetli yiyeceklerini bizlerle buluşturan Kıbrıslı kardeşlerimize İzmir’e hoş geldiniz diyoruz” dedi.

Törende daha sonra Tunç Soyer tüm stantları gezerek Kıbrıslı Türk üreticilerden bilgi aldı, yiyecekleri tattı.

Dün Tunç Soyer’in doğum günü olduğunu öğrenen Kıbrıslı organizatörler, onun için üzerine mumlar konulan pilavunalı bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi, Mehmetçik ve Yeniboğaziçi Çocuk Belediyelerinin 23 Nisan’daki “resmimi sen tamamla” etkinliğinde yapılan resimlerin sergilendiği alanı da ziyaret etti.

Stantlardakilerle sohbet eden bilgi alan ve hatıra fotoğrafları çektiren Soyer, TAK muhabirinin sorusu üzerine etkinliği değerlendirdi ve “Kıbrıslı kardeşlerimizin burada olması Kıbrıs’ın kültürünü lezzetlerini geleneklerini sergilemesi ne kadar zengin ve güçlü olduklarını bir kez daha bizlere hatırlatıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer etkinlikten çok memnun kaldığını belirterek “Kıbrıs’taki kardeşlerimize varlığımızı daha çok hissettirmemiz, yaşadıkları sıkıntıların aşılmasında destek olmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle bu organizasyonu planladık... Bugün bir karnaval gibi bu organizasyon gerçekleşti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Umudumuzu, geleceğe dair heyecanımızı büyüten bir buluşma oldu” diye konuştu.

Soyer, bundan sonra bir adım daha fazlasını hedefleyerek çalışacaklarını söyledi; “Bir üst seviyede daha ne yapabiliriz, ona kafa yoracağız” ifadelerini kullandı.

İzmir Kültür Park’ta Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek, macun ve tatlılarla el işlerinin satışa sunulduğu stantlarda, hellimin ve bazı yemeklerin hazırlanış aşamaları da tanıtıldı.

Kıbrıs yemek kültürünün İzmirliler için sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinlik, akşam saatlerine kadar sürdü.

Kıbrıs Günleri etkinliğindeki stantlarda “Hellim, zivaniya, garavolli, köfte, pekmez, tarhana, el makarnası, peksemet, çitlembikli bitta, bigla, çilek reçeli, gül reçeli, portakal reçeli, alıç reçeli, turunç macunu, patlıcan macunu, ceviz macunu, gül suyu, çiçek suyu, adaçayı, limonata, bergamut limonatası, enginar turşusu, enginar macunu, ayrelli turşusu, gabbar turşusu, zeytinyağı, pastelli, üzüm sucuğu, köfter, pastırma, samarella” gibi ürünler yer aldı.

Ayrıca, samsı, patates köftesi, şeftali kebabı, garavolli, Aytotoro çöreği, Aytotoro tavası, börek ve molehiya gibi ürünler de stantlarda pişirilerek sunumu yapıldı.

