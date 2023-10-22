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European Poker Tour 5 bin turist getirdi

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European Poker Tour 5 bin turist getirdi
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Dünyanın en büyük turizm organizasyonu European Poker Tour, bu yılki turnuva organizasyonunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptı.
19.000 kişinin aktif olarak turizm trafiği yarattığı, Avrupa içerisinde en yoğun dönemlerde 50.000 insanı hareket ettiren Dünyanın en büyük turizm organizasyonu EuropeanPoker Tour(EPT)-bu seneki organizasyonunu KKTC’de Merit Hoteller grubunun yeni oteli-MeritRoyalDiamondHotel2inde gerçekleştirdi.
European Poker Tour’un düzenlediği poker turnuvası için60farklı ülkeden5000’in üzerinde turistin KKTC’yi ziyaret ettiği tahmin ediliyor.
 
Girne, Alsancak ve Lapta otelleri doldu

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, Girne, Alsancak ve Laptabölgelerinde bulunan otelleri doldururken sezon sonu esnafın yüzünügüldürdü.
Turnuva için ülkemize gelen turistler MeritGrubu dışında bölgede bulunan diğer otellerin de dolmasını sağlarken, esnafın da yüzünü güldürdü.
Kalabalık gruplar halinde gelen turnuva oyuncusu turistler, turnuva dışındaki zamanlarını kültür gezileri yaparak, ülkemizin muhteşem doğasındaki etkinlikler düzenleyerek ve Girne merkezde alışveriş yaparak değerlendirdi.
Turistlik turlar, çarşı ziyaretleri, dağ safarileri ve tekne turlarına katılan binlerce turisti ülkemize getiren Europen Poker Tour-Merit Poker ortak organizasyonu -bugün sona eriyor.
 
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