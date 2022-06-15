Dünyanın En İyi Otelleri (2022) Türkiye'den 2 Otel İlk 10'da

Tripadvisor’ın her yıl düzenlediği Travellers’ Choice Ödülleri’ne göre 2022’nin en iyi otelleri belli oldu. Ödüller orada konaklayan misafirlerin oyları ve yorumlarıyla seçiliyor. Birbirinden farklı otellerin yer aldığı listede Türkiye'den 2 otel yer alıyor.

1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Kosta Rika



2. Hotel Colline de France: Gramado, Brezilya



3. Ikos Aria: Yunanistan



4. Romance İstanbul Oteli: Türkiye











5. OMNIA: Zermatt, İsviçre



6. Kayakapı Premium Caves: Kapadokya; Ürgüp, Türkiye









7. Six Senses Laamu: Olhuveli Adası, Maldivler



8. Hamanasi Macera ve Dalış Tesisi: Hopkins, Belize



9. Padma Resort Ubud: Payangan, Endonezya



10. BLESS Hotel Madrid: Madrid, İspanya

