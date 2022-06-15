Dünyanın En İyi Otelleri (2022) Türkiye'den 2 Otel İlk 10'da

1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Kosta Rika
2. Hotel Colline de France: Gramado, Brezilya
3. Ikos Aria: Yunanistan
4. Romance İstanbul Oteli: Türkiye
5. OMNIA: Zermatt, İsviçre
6. Kayakapı Premium Caves: Kapadokya; Ürgüp, Türkiye
7. Six Senses Laamu: Olhuveli Adası, Maldivler
8. Hamanasi Macera ve Dalış Tesisi: Hopkins, Belize
9. Padma Resort Ubud: Payangan, Endonezya
10. BLESS Hotel Madrid: Madrid, İspanya
Tripadvisor’ın her yıl düzenlediği Travellers’ Choice Ödülleri’ne göre 2022’nin en iyi otelleri belli oldu. Ödüller orada konaklayan misafirlerin oyları ve yorumlarıyla seçiliyor. Birbirinden farklı otellerin yer aldığı listede Türkiye'den 2 otel yer alıyor.
1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Kosta Rika