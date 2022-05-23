Didim, Doğal Güzellikleri ve Antik kentleriyle Dikkat Çekiyor

Didim, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ülkemizin dikkat çeken tatil noktalarından biri oluyor. Aydın şehrinin sınırları içinde yer alan Didim, çeşitli özellikleri ile tatilciler tarafından oldukça ilgi görüyor. Ayrıca bölge, yemek turizmi açısından da dikkat çekiyor.





Didim Hakkında

Aydın şehrinin il sınırları içerisinde yer alan Didim, tatil planlarınız arasında yer alıyor ise bölge hakkında bilgi sahibi olmanız gereken önemli noktalar bulunuyor. Öncelikli olarak Didim hangi bölgede diye soracak olursanız, Ege Bölgesi içerisinde bulunduğunu bilmeniz gerekiyor. Uzun ve mavi bayraklı plajlara sahip olan Didim, özellikle yaz aylarında tatilcilerin uğrak noktalarından biri oluyor. Didim'in yüzölçümü 402 kilometrekare olarak hesaplanıyor. Didim her ne kadar Ege Bölgesi'ne bağlı olsa da bölgede Akdeniz iklimi yaygın olarak hissediliyor. Bölgede bulunan plajların temizliği nedeniyle verilen mavi bayraklar, bölgeyi deniz turizmi açısından da oldukça tercih edilen bir lokasyon haline getiriyor. Bölge hakkında dikkat çeken başka bir konu ise şehrin oldukça eski bir yerleşim alanına sahip olması. Didim tarihi sırlarla dolu olsa da yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bölgede tespit edilen ilk yerleşim izleri milattan önce 8000'li yıllara dayanıyor. Bölgede hüküm süren imparatorluklar Mikenler, Giritliler ve Akalılar iken; daha sonra Persler, Romalılar ve Bizanslılar bölgede hüküm sürmeye başlıyor. Bölge tarihinin bu denli eski olması sebebiyle bölgede oldukça fazla sayıda tarihi yapı ve kalıntı bulunuyor. Özellikle tarih meraklıları için bölge oldukça fazla imkan sunuyor. Didim 1413 yılında Osmanlı Devleti'nin egemenliğine giriyor. Osmanlı döneminde bölgenin adı Yeronda olarak anılıyor. Daha sonra yapılan Lozan Antlaşması ile Yunanistan'dan gelen mübadiller bu bölgeye yerleştiriliyor. Bir sahil kasabası olan Didim'in yemekleri de oldukça lezzetli ve çeşitli. Özellikle deniz mahsulleri ve zeytinyağlıları ile Didim, yerli ve yabancı ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Deniz ürünlerinden yapılan mezeler, bölgeye has zeytinyağlılar ile tatilinizi harika sofralarla benzersiz kılabilirsiniz. Didim'in ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Bereketli ve tarıma elverişli toprakları ile Didim'de buğday ve pamuk yetiştiriciliği önde yer alıyor. Ayrıca incir, çilek ve üzüm, en çok üretimi yapılan meyveler arasında yer alıyor. Bölgede ormanlar toprakların yüzde 40'ını oluşturuyor. Ayrıca Akbük'ün yüksek oksijene sahip havası, solunum rahatsızlıklarına iyi geliyor.





Didim Hava Durumu ve İklimi

Tatil çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise iklim koşulları oluyor. Tatil planlılarının ve aktiviteler in sekteye uğramaması için bu noktada detaylı bilgi sahibi olmanız oldukça önemli. Sahip olduğu iklim sebebiyle Didim hava şartları kış mevsiminde bile sertleşmiyor. Yazları sıcak ve kurak olan bölge, kışları ise ılıman ve yağışlı bir şekilde geçiriyor. Bölgede Akdeniz iklimi hakim olduğundan yaz aylarında nüfusta bir artış gözleniyor. Böylelikle Didim, ülkemizin yaz aylarında en çok ziyaretçi ağırlayan bölgelerinden biri oluyor. İzmir çevresinden günübirlik olarak pek çok sayıda misafir geliyor. Didim, sıcak iklimi ve temiz havasıyla gerçek bir yaz tatili kenti oluyor. Akdeniz iklimi görülen bölgelerin çoğunda yağışlar yağmur şeklinde gözleniyor. Bölgede çok nadir de olsa görülen kar yağışı ise bölge halkının sevinmesine yol açıyor. Akdeniz ikliminin genel özelliklerinden biri olarak ocak ayı en soğuk ay; ağustos ayı da en sıcak ay olarak geçiriliyor. Bölgeye yapacağınız ziyaretlerde bu bilgileri dikkate almak size fayda sağlayabilir. Didim hava durumu yıl içinde oldukça güneşli seyrediyor. Güneşli gün sayısının fazla olması, bölgede yapılan tarım için de oldukça önem arz ediyor. Bölgenin iklimi sayesinde bölgede oldukça fazla sebze ve meyve yetişiyor.





