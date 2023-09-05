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Denizkızı cıvıl cıvıl

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Sahillerimiz, plajda güneşlenen, kitap okuyan, istirahat eden, denize giren, çocuklarıyla kumda oynayan insanlarla renklenmeye devam ediyor. Denizkızı da yoğun ilgi gören sahillerin başında geliyor

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Denizkızı cıvıl cıvıl
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Ülkede sıcak ve nispeten nemli hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemenin yolunu denizde buluyor.
Özellikle tatil günlerini denizde değerlendirenlerin yanı sıra otellerimize gelen turistler de ülkemiz denizinin keyfini doyasıya çıkarıyor.
Sahillerimiz, plajda güneşlenen, kitap okuyan, istirahat eden, denize giren, çocuklarıyla kumda oynayan insanlarla renklenmeye devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs’ın en popüler plajlarından olan Denizkızı Otel’in plajı da yoğun ilgi gören sahillerin başında geliyor.
Kendilerini Denizkızı’nın serin sularına bırakan vatandaşlar, denizde oyunlar oynayıp, şezlonglarda güneşin tadını çıkarıyor.
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