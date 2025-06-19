Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bir Can Suyu, Bir Nefes” olabilmesi adına hibe programı hakkında konuştu ve Enerji, Ulaşım ve Tüketim için atılan adımları tek tek müjdeledi.

Turizm sektörünü ayağa kaldırmak için kapsamlı adımlar atılıyor. Otellere milyonluk hibelerle destek verilirken, küçük işletmelere güneş enerjisiyle elektrik imkânı sunulacak. Kadın ve köy kooperatifleriyle yapılan çalışmalarla halkın alım gücü artırılacak, unutulan charter sefer teşvikleriyle küçük oteller yeniden can bulacak.

ATAOĞLU: "OTELLERE 38 MİLYON TL’LİK HİBE DESTEĞİ"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bir Can Suyu, Bir Nefes” olabilmesi adına otellere yönelik uygulanan hibe programında konuştu. Ataoğlu, program kapsamında 5 yıldızlı olmayan ve kumarhanesiz olan 70 KITOB üyesi otele destek verileceğini belirterek, her otele 400 bin TL, otellerdeki yatak başına ise 1000 TL ekstra hibe sağlanacağını açıkladı. Toplam hibe miktarının ise 38 milyon TL olduğunu ifade etti.

ATAOĞLU: “GES PROJESİ İLE KÜÇÜK İŞLETMELERE ELEKTRİK DESTEĞİ GELİYOR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yüksek maliyetlerin farkında olduklarını belirterek, özellikle elektrik giderlerinin düşürülmesi amacıyla yeni bir adım atıldığını açıkladı. Otelciler Birliği ve Sanayiciler Odası ile yapılan çalışmalar sonucunda, Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin hayata geçirileceğini belirten Ataoğlu, bu sistemin kısa süre içinde küçük işletmelerin hizmetine sunulacağını ifade etti. Ataoğlu, hedeflerinin işletme maliyetlerini azaltmak olduğunu vurguladı.

ATAOĞLU: “ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN KOOPERATİFLERLE YENİ ÇALIŞMA”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, alım gücünü artırmak amacıyla köy ve kadın kooperatifleriyle yürütülen yeni bir çalışma üzerinde durduklarını açıkladı. Çalışmanın güncellenme aşamasında olduğunu belirten Ataoğlu, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Bu proje sayesinde temel tüketim ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşması hedefleniyor. Ataoğlu, turizm sektörünü güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özellikle küçük otellerin ayakta kalmasının önemine vurgu yapan Ataoğlu, “Turizmi ayağa kaldırmak için küçük otelleri de ayakta tutabilmek önceliğimizdir. Bu amaçla tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. ATAOĞLU: “CHARTER SEFER TEŞVİKİ KÜÇÜK OTELLERİ DESTEKLEYECEK”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Ocak itibarıyla yeniden başlatılan charter sefer teşvikiyle ilgili de açıklama yaptı. Daha önce uygulanan ancak son 4-5 yıldır yapılmayan bu teşvikin yeniden devreye alındığını belirten Ataoğlu, uygulamanın özellikle küçük otellerin ayakta kalmasını sağlamak ve turist gelişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Ataoğlu, “Amacımız turizmi sürdürülebilir kılmak, küçük işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve ekonomik canlanmaya katkı sağlamaktır” diyerek desteklerin sektörün her kesimine ulaşması için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.