Demirhan bölgesinde meydana gelen" Çocuğun Cinsel İstismarı Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz " suçlarından tutuklanan A. O. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 12 Mart 2025 tarihinde Havalimanı Çemberi'nde zanlının kadın arkadaşının kızı olan 2012 doğumlu kız çocuğunu kullanımında bulunan araç içerisinde cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının Balıkesir Anayolu'na girdiklerinde araç içerisinde kız çocuğuna cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini, sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için Kent Güvenlik Kamerası ile çevre güvenlik kameralarının, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.