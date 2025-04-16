KKTC Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, dün 2025 yılı 1’nci dönem (Ocak- Şubat- Mart) 3 aylık KDV dahil ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 227 milyon 196 bin 24 TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı yazılı açıklamasında, KKTC Devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciro ödemelerini kesintisiz olarak ödenmeye devam ettiklerini ifade ederek, Havalimanı’nın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.

Taşyapı’nın Kıbrıs Türk halkına modern, çağdaş, doğa dostu ve yolcu konforunu ön plana çıkaran yolcu sayısına göre kapasitesi artırılabilecek ileriye dönük bir havalimanı kazandırdığını kaydeden Turanlı, hacim açısından Havalimanı’nın Kıbrıs’ın en büyük havalimanı olduğuna da dikkat çekti.