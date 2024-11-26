ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yasadışı göç ve yasadışı uyuşturucu ticaretine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek, görevdeki ilk gününde Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, “20 Ocak'ta, ilk başkanlık kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD’ye gelen tüm ürünlere ve saçma ‘Açık Sınırlarına’ yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım” ifadesini kullandı.

Çin’e de değinen Trump, Pekin'i Meksika'dan ABD'ye geçen yasadışı uyuşturucu akışını durdurmak için yeterince güçlü adımlar atmamakla suçladı.

Trump, “Bunu durduracakları güne kadar, Çin'in ABD’ye gelen tüm ürünlerine her türlü ek gümrük vergisinin üzerinde yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız” dedi.

Donald Trump, daha önce Çin'in ticari bakımdan en çok kayrılan ülke statüsünü sona erdirme ve Çin'den ithal edilen mallara ilk döneminde uygulananlardan çok daha yüksek şekilde yüzde 60'ı aşan gümrük vergileri getirme sözü vermişti.

Çin ekonomisi, ülkedeki uzun süreli emlak krizi, borç riskleri ve zayıf iç talep göz önüne alındığında çok daha kırılgan bir konumda.

Trump'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımın ardından dolar, Meksika pezosu karşısında yüzde 2'den fazla yükseldi.

Meksika Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları konuyla ilgili yorum yapmadı. Washington'daki Çin büyükelçiliği, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ofisi ve Kanada Dışişleri Bakanlığı da yorum taleplerine yanıt vermedi.