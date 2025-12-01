ABD Başkanı Donald Trump'ı "Ukrayna meselesindeki inisiyatifinin Kıbrıs sorununa da benzer müdahalelerde bulunması açısından belirleyici olacağı" senaryosunun son günlerde New York ve Brüksel’de daha çok işitildiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Haftalık Kahtimerini “Trump Modeli ve Kıbrıs… Bir İnisiyatif Alma Senaryosuyla İlgili Bilgiler Çoğalıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Ukrayna inisiyatifinin olumlu sonuçlanmasından daha da cesaretlenecek Trump’ın aralarında Kıbrıs sorununun da olduğu diğer uluslararası ve bölgesel anlaşmazlıkların “aynı şekilde halli” için çaba harcamaya yöneleceği değerlendiriliyor.

Donald Trump’ın özellikle Ukrayna meselesinde aldığı inisiyatifin iki ana karakteristiğinin kaygı uyandırdığına işaret eden gazete bunları “inisiyatiflerinin ne egemenliği ne bağımsızlığı ne de toprak bütünlüğünü dikkate alan ve uluslararası hukuku her anlamda tahrip eden sert bir hakemlik mantığına dayanması ve planlarının, sert hakemlik çizgisinde küçük de olsa bir set kurmaya veya en azından içeriğini değiştirmeye çalışanları (BM ve AB) tasfiye etme ve marjinalleştirmeye sürüklemesi” olarak sıraladı.

Rum tarafının Trump'ın Kıbrıs sorununu Ukrayna sorununu halletmek için lanse ettiklerine benzer fikirlerle çözmeye karar vermesi halinde yaşanabilecek gelişmelerden kaygılandığını belirten gazete böyle bir gelişmenin Kıbrıs sorununu BM çerçevesi dışında (out of the box) çözmek isteyen Türkiye’ye hizmet edecek olmasının ise kaygıları artırdığnı kaydeti. Haberde Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dostu olarak nitelediği ve Erdoğan’a hayranlığını alenen dile getirdiği de hatırlatıldı.