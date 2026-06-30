Çalışma Bakanlığı: “Siber saldırıda herhangi bir veri kaybı veya veri sızıntısı yaşanmadı”
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Yapılan açıklamada, başvuruların 10 Temmuz tarihine kadar yapılabileceği, başvuru sisteminin Türkiye saati ile 23.59’da kapanacağı ifade edildi.
Açıklamada, belirlenen kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere üniversitenin resmi internet adresi olan https://trakya.edu.tr üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.
Adayların başvurularını https://obs.trakya.edu.tr/oibs/foa_app/ adresinden gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.