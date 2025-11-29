Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 911 sürücü rapor edildi, 107 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün 20.00-24.00 saatleri arasında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Bir araçta yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde de 3 bin 985 araç sürücüsü kontrol edildi, 314’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i muayenesiz, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 3’ü alkollü içki tesiri altında, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i kamu işletme (T) izinsiz yolcu taşımak ve 163’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 568 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 44 araç ise trafikten men eildi.

-İskele

İskele’de de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, bir araçta yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde de 915 araç sürücüsü kontrol edildi, 102’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 20’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u muayenesiz, 10’u sigortasız, 2’si alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü de diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 180 sürücü rapor edildi, 36 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde bin 111 araç sürücüsü kontrol edildi, 20’si seyrüsefer ruhsatsız, 15’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 8’i sigortasız, 5’i susturucusuz egzozlu, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 77’si de diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 163 sürücü rapor edildi, 27 araç ise trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı.