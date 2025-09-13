12 Eylül 2025 tarihinde polis trafik ekipleri, ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Toplam 2.008 sürücü kontrol edilirken, 272 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. 54 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Denetimlerde tespit edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

87 sürücü hız sınırını aştı,

5 sürücü alkollü araç kullandı,

1 sürücü ehliyetsiz araç kullandı,

1 sürücü sigortasız araç kullandı,

3 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandı,

7 sürücü emniyet kemeri takmadı,

12 araç muayenesiz, 21 araç seyrüsefersiz çıktı,

1 araç izinsiz A işletme ruhsatıyla çalıştırıldı,

4 sürücü trafik ışıklarını ihlal etti,

4 araç susturucusuz egzozla trafikteydi,

8 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı,

16 araç cam filmi nedeniyle rapor edildi,

102 sürücü ise diğer trafik suçlarından işlem gördü.

Polis, sürücülerin can ve mal güvenliği için trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

