Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki hız tespit kameralarının miadını doldurduğunu kaydederek, bunların yerine, modern ve kayıt da yapabilen kameralar üretildiğini, bu kameraların KKTC’ye Türkiye tarafından hibe edileceğini belirtti.

Kameraların nisan başında ülkeye getirilerek ilgili noktalara yerleştirileceğini dile getiren Arıklı, kamera sayısını artırmak için de çalışmaları olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında teknik ve idari eksiklik nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’nın eleştirildiğini belirten Erhan Arıklı, “Haklılık payları elbette var ama insanların sorumsuz şekilde ve kısa süre içinde aldıkları ehliyetle trafik canavarı haline dönüştüğünü hepimiz üzülerek görüyoruz” dedi.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplandı.

Trafikle ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplumdan 17 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantının başında basına kısa bir açıklama yapan Erhan Arıklı, trafik kazalarının hız kesmeden devam ettiğini, bunun toplumsal bir yara halline geldiğini kaydetti.

Sürücü hatalarının, aşırı hızın, dikkatsiz sürüşün, alkolün göz ardı edildiğini, yollardaki eksikliklerden, teknik ve idari yetersizlikten bahsedilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın suçlandığını söyleyen Arıklı, “Haklılık payları elbette var ama insanların sorumsuz şekilde ve kısa süre içinde aldıkları ehliyetle trafik canavarı haline dönüştüğünü hepimiz üzülerek görüyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde trafik kazalarını önemli ölçüde önleyeceğine inandıkları yasa tasarıları olduğunu ifade eden Arıklı, Trafik Komisyonu üyelerinden ilgili tasarıların görüşüldüğü toplantılara katılmalarını, görüşlerini belirtmelerini istedi.

Trafik Komisyonu’nun son toplantısında kameralarla ilgili bir karar alındığını da anımsatan Arıklı, kameraların nisan başında ülkeye getirilerek yerleştirileceğini, kameraların sayısını artırmak için de çalışmaları olduğunu söyledi.

“Mevcut kameralar artık miadını doldurdu.” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bunların yerine, modern, kayıt da yapabilen kamera sistemi üretildiğini, bu kameraların KKTC’ye Türkiye tarafından hibe edileceğini belirtti.

Komisyonda alkol metreler konusunda karar alındığını ancak bunun henüz hayata geçirilemediğini ifade eden Arıklı, bu konuda Polis Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında bir uzlaşmazlık olduğundan söz etti.

Önceki gün basına da yansıyan, uyuşturucu kullanıp direksiyon başında kendinden geçen kişiye işaret eden Arıklı, “Polis alkolle ilgili denetimi yapıyor ama uyuşturucu ile ilgili denetim yapmak hala mümkün değil.” dedi.

Arıklı, polis ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda ne yapabileceğini de görüşeceklerini dile getirdi.

Takometre konusunda da konuşan, ağır vasıtaların trafikte salon araçlarla yarış hale geldiğini kaydeden Arıklı, Türkiye’nin bu sorunu takometrelerle büyük ölçüde önlediğini belirtti.