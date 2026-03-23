Lefkoşa’da 10 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fatma Ceylan (K-78) tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart tarihinde Lefkoşa’da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Muhammed Hesain (E-24) yönetimindeki JV 356 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Fatma Ceylan tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.