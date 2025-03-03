Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın uzatma dakikalarında ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor penaltı kazandı.
Penaltı atışı için 90+10. dakikada topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan sürede skor değişmedi ve Konyaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Konyaspor, alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir galibiyet aldı.
2024-2025 sezonundaki deplasman galibiyeti hasreti süren Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.