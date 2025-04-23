Alithia gazetesi, “Kıbrıs Açıklarında Türk Araştırmaları-Uygulanması Halinde Sakin Sular Politikasını Sonlandıracak Karar” başlıklı haberinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) AR-GE Merkezi Daire Başkanı Muhammet Fatih Ayyıldız’ın Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalara geniş yer verdi. Gazete haberinde ayrıca hidrokarbon uzmanı Charles Ellinas’ın görüşleri de aktarıldı.

Habere göre, Ellinas, TPAO’nun planlamasına atıfta bulunarak, Yunanistan’ın deniz mekansal planlamasıyla ilgili açıklamasının ardından, Türkiye’nin reaksiyonun söz konusu olduğunu belirtti.

Ellinas, Türkiye’nin geçmiş yıllardaki “yasa dışı” olarak addettiği, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki çalışmalarının, sonuç vermediğini savundu.

Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyesi ülke olarak uyum yükümlülüğü nedeniyle deniz planlamasını sunduğunu belirten Ellinas, bunun aynı zamanda, Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz altı elektrik bağlantısı çalışmalarının devam etmesini engellemek için askeri unsurları kullanan Türkiye’ye yönelik bir yanıtı da teşkil ettiğini ileri sürdü.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Türkiye, Kıbrıs MEB’inde Yeni Yasa Dışı Araştırmalar Açıkladı” başlığıyla aktardı. Haberde, TPAO yetkilisinin açıklamalarına yer verildi.