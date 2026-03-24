Aralarında çevre örgütleri, oda, sendika ve derneklerin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü, "Meclis Genel Kurulu kararıyla alçak orman arazilerinin icarı ve devri ile ilgi yasa değişikliği yapılarak ormanlar başka maksatlar için verilmek istendiği" gerekçesiyle, Meclis önünde basın açıklaması yaptı ve yasa değişikliği çalışmasının geri çekilmesini istedi.

Ortak açıklamayı okuyan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, milletvekillerine çağrıda bulunarak “Yasayı geri çekin. Bu düzenlemeye oy kullanan tüm milletvekilleri, kararın siyasi ve toplumsal sorumluluğu doğrudan sizlere aittir…Bu unutulmayacak ve toplum vicdanında yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeşil Barış Hareketi’nin söz konusu yasa değişikliğini mahkemeye taşıdığını da hatırlatan Sahir, yapılanları," hukukun üstünlüğüne müdahale, yargı sürecinin bertaraf edilmeye çalışılması ve yasama yetkisinin kötüye kullanılması" olarak niteledi.

Sahir, sözlerini “Ormanlar halkındır; devredilemez” diyerek tamamladı.