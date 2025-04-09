Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündemdeki "disiplin tüzüğü"ne sert tepki gösterdi. Harmancı, yeni düzenlemelerin bir "toplum mühendisliği" projesinin parçası olduğunu savunarak, hükümeti ağır sözlerle eleştirdi.

Harmancı’nın dün eylem öncesinde yaptığı açıklama şöyle:

“Toplum mühendisliğinin yeni aşaması için düğmeye bu disiplin tüzüğü maskaralığı ile resmen basılmış durumdadır.

Sürekli olarak Türkiye de özellikle AKP ve diğer malum çevreler tarafından

yetersiz “Türk”

Yetersiz “Müslüman”

Yetersiz “Minnetçiler”

olan bizlerin bu topraklarda yüzyıllardır kendi kimliğimizle var olduğumuz gerçeği bir türlü değiştirilemedi.

İngiliz döneminde ne dinimizden ne milletimizden, gettolarda ne ailemizden ne toplumumuzdan vazgeçtik.

1974 sonrası demokrasi kültürümüzü koruduk, farklı fikirlere saygı gösterdik, fikirler çatıştı bedeller ödendi ama kimse insanlığını kaybetmedi.

Türkiye bizim kardeşimiz aynı dili aynı dini aynı sevinci aynı duyguları yaşadığımız kocaman bir devlet.

1974 yılını toplumun yüzde 95’inin ağlayarak karşıladığı ölüm korkusundan korkunç bir özgüvene taşıdığı ve bunun minnetini ailelerin her bayram tebriğinde “Allah razı olsun” diyerek yıllarca dile getirdiği, seçilmiş herkesin bu saygıda, bu özende olduğu bir yer burası.

Bu basiretsizler hükümetine bunları yaptırmak ve yeni bir düzen kurmak istiyorsunuz, bir müddet sonra bir başka oyuna geçeceksiniz, orada da hedefiniz milliyetçiliği körüklemek olacak, suni krizler suni çatışmalar ve bu kodlar üzerinden burada biat kültürünün asla başını kaldırmadığı bir ülke yaratacaksınız.

Dünyada başka bir düzen kuruluyor, İsrail-ABD-Türkiye ve Yunanistan bu oyunda yerlerini alıyor, bizi de bunlarla uğraştırtıyorlar.

Kimsenin umuruna değiliz, kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorundayız, bunu yaparken bizler de stratejik akılla davranmamız gerek, biliyorum mevcut şartlar altında doğruyu yapmak zor ama doğrudan da vazgeçmemeliyiz.

Bugün 18:00’de ilk adımı atalım.”