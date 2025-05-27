Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Vadili köyünde hizmet veren Vadili Süt Toplama Merkezi, dün düzenlenen resmi törenle açıldı.

KKTC genelinde dört süt toplama merkezinin kurulumu TİKA’nın katkılarıyla gerçekleştirilmişti.

Vadili Süt Toplama Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel,

KKTC’nin ihracatında önemli yer tutan hellimde AB standartlarının yakalanması için Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle çok mücadele verildiğini belirtti. Başbakan Üstel, Rum tarafının hellim ihracatını engellemekle ilgili girişimlerine işaret etti. “Kıbrıs Türk halkını üretimden koparmak için her türlü girişimi yapıyorlar” diyen Üstel, Rumların inşaat, turizm ve diğer alanlardaki girişimlerini de işaret etti. Üstel, “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretimden koparamayacaklar. Unutuyorlar bizim yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

Vadili Süt Toplama Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, özellikle küçükbaş hayvan üreticilerine, sütün sağılmasından depolanmasına kadar çeşitli projelere destek verdiklerini ifade etti. Başçeri, bireysel çözümlerin kurtuluş olmadığını, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin sıkıntılar yaşadığını gördüklerini söyledi.

Bu gerçekten hareketle KKTC’de belirlenen yerlerde süt toplama merkezlerinin kurulması üzerinde durulduğunu belirten Başçeri, TİKA’nın bu projeye destek olduğunu kaydederek “Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir” şiarıyla çalışmaya, Kıbrıs Türk halkının ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Vadili Süt Toplama Merkezi’nin modern süt soğutma tankları, tartı sistemleri ve hijyen koşullarıyla donatıldığını belirtti. Kayalar, hayvancılığın ve süt üretiminin KKTC ekonomisinin önemli yapı taşlarından olduğunu, sıcak süt, soğutma ekipman eksikliği, ulaşım ve hijyen koşullarındaki yetersizliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Merkezin bu sorunlara doğrudan çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu belirten Kayalar, geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan üreticilerin artık sütlerini sağlıklı koşullarda daha verimli şekilde pazara ulaştırılabileceğini kaydetti.

Kayalar, Güzelyurt, Mineraliköy ve Girne gibi bölgelerde kurulan diğer merkezlerle birlikte KKTC genelinde küçükbaş süt üretimi konusunda ciddi alt yapı dönüşümünü tamamlamış olduklarını kaydetti.

TİKA olarak bugüne kadar KKTC’de 250’yi aşkın proje hayata geçirdiklerini belirten Kayalar, tarımdan sağlığa, eğitimden kültür varlıklarının kalkınmasına kadar geniş bir yelpazede çalışma yapıldığını kaydetti.