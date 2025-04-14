İstihdamın korunması ve sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmesi amacıyla uygulanan Sosyal Sigorta Prim Desteği, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla sona erdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hükümeti, Şubat ayında sona eren Sosyal Sigorta Prim Desteğini, Mart ayını da içine alacak şekilde yeniden yürürlüğe koyma yönünde karar almaya davet etti.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak ve sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmesini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla sona erdiği anımsatıldı.

Başbakanın, desteğin devam edeceğini ve özellikle KKTC vatandaşları ile kadınlara yönelik destek oranlarının artırılacağını söylediği savunulan açıklamada, "Ancak bu yönde herhangi bir yasal düzenleme henüz hayata geçirilmedi" denildi.

Her geçen gün daha da zorlaşan ekonomik koşullarda, prim desteğinin; istihdamı korumak, sosyal sigorta primlerinin gecikmeden yatırılmasını teşvik etmek, Sosyal Sigortalar Fonu’nun sürdürülebilirliğini sağlamak, işsizliği ve kayıt dışı istihdamın önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, “Prim desteğinden faydalanan işletmeler işçi çıkaramaz, çıkarırsa prim desteğinden faydalanamaz, ⁠prim desteğinden faydalanan işletmeler çalışanlarının tüm sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim yatırımlarını her ayın 20’si yerine 15’inde eksiksiz yapar, bu yapılmadığı takdirde prim desteğinden faydalanamaz” denildi.

Prim desteği uygulamasının kesintiye uğraması halinde bu iki avantajın ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, Sosyal Sigorta Prim Desteğinin, kesintiye uğramadan Mart ayını da kapsayacak şekilde devam etmesi istendi.