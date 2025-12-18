Alsancak’ta bir evi kurşunladıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçan Emirhan Bilici hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme, Bilici’nin okul yakınında silahlı saldırı gerçekleştirmesini ve silahı meskûn mahalde kullandıktan sonra kaçmasını ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdi.

Mayıs ayında Alsancak’ta N.U.’ya ait eve üç el ateş açan Emirhan Bilici, olayın ardından Güney’e kaçmış, beş gün sonra Ledra Palace yakınlarında tespit edilerek tutuklanmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan davada Bilici, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık avukatı Aslı Seldağ hazır bulundu. Kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı ve işlenen suçun ciddiyetine dikkat çekti.

“OKUL ÇEVRESİNDE BÜYÜK TEHLİKE YARATTI”

Yargıç Sağer, ülkede artış gösteren silahlı suçlara işaret ederek, Bilici’nin bu tür suçlardan birini işlediğini belirtti. Sanığın kullandığı tabanca ile üç el ateş açtığı evin okul yakınında bulunmasının ve suçun okul çevresinde işlenmesinin, kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini ifade eden Sağer, olay sonrası adayı terk ederek Güney Kıbrıs’a kaçmasının da cezayı artıran unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

“ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR SUÇ”

Kararın oy birliğiyle alındığını belirten Yargıç Sağer, Emirhan Bilici’nin maddi menfaat karşılığında önceden planladığı suçu işlemek amacıyla adaya geldiğini söyledi. Önceden planlanmış olmasının kararda ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alındığını vurgulayan Sağer, “Ekonomik sebepler kişinin suç işlemesini haklı göstermez” dedi. Sağer ayrıca, silahlı saldırı sonrası sanığın kullandığı 9 mm çapındaki tabancayı, içinde mermileri ve şarjörü takılı halde araziye atarak kaçmasının, çevrede olası bir faciaya yol açabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti. Son dönemlerde mahkemelerin bu tür suçlarla yoğun şekilde meşgul olduğunu da ifade etti.