Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 ayrı suçtan tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na polis “Suç gelirlerini aklama” suçlaması da getirdi.

Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Ethem Hoca, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından methalder olduğunu mahkemeye anımsattı.

Öte yandan polis Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na “suç gelirlerini aklama” suçlaması da getirdi, zanlının banka hesaplarının incelemeye alındığını açıkladı.

Polis, zanlının 14 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatarak bu süre zarfında 50 kişinin sorgulandığını, 20 ifade temin edildiğini belirterek 5 gün daha tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme talebi onayladı.

“4 AYRI İFADEDE RÜŞVET İDDİALARI”

Polis, soruşturmanın 4 farklı şahıstan alınan ifadeler sonucunda, zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’daki devlet dairelerinde yapılacak işlemler karşılığında hukuka aykırı şekilde 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığına dair ifade bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Polis ayrıca, devlet görevlisi bir şahsın, bir araziyi üçüncü bir şahsa kiralanmasına ilişkin evrakı imzalaması karşılığında 200 bin sterlin rüşvet teklif edildiğini, başka bir şahıstan 200 bin sterlin ve yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için 100 bin euro rüşvet talep edildiğinin tespit edildiğini mahkemeye hatırlattı.

“EVİNDE ŞARJÖR VE MERMİLER BULUNMUŞTU”

Zanlının 3 Aralık tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye hatırlatan polis zanlının 3 gönüllü ifade verdiğini anımsattı. Meseleyle ilgili olarak zanlı Cahitoğlu’nun ikametgahında yapılan aramada kanunsuz olarak ateşli silah kapsamına giren 2 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ve 50 adet mermi bulunarak emare alındığını yineledi.

Polis, zanlının 4 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak 1 gün tutukluluk alındığını bu süre zarfında ise 9 kişinin sorgulandığını ve 6 ifade temin edildiğini söyledi. Zanlıdan ses örneği alındığını belirten polis, 5 Aralık tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak 7 gün daha tutukluluk alındığını hatırlattı.

“YENİ RÜŞVET İDDİASI: 100 BİN EURO”

Polis, 7 günlük süre zarfında ise çok 30’dan fazla kişinin sorgulandığını, 15 ifade daha temin edildiğini kaydetti. Polis, temin edilen ifadelerde yapılan araştırma sonucunda bir kişinin daha devlet dairelerinde yapılacak işlemler için 100 bin euro rüşvet talep edildiği yönünde ifade olduğunu mahkemeye hatırlattı. Zanlının Kasım ayında telefonunun değiştirdiğinin tespit edildiğini belirten polis, eski telefonunun arandığını söyledi.

“BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR”

12 Aralık tarihinde zanlının yeniden mahkemeye çıkarılarak 5 gün daha tutukluluk alındığını anımsatan polis, bu süre zarfında 10’dan fazla kişinin sorgulandığını 5 ifade daha alındığını söyledi. Polis, zanlının banka hesaplarına yönelik dökümlerin temin edildiğini ve incelemeye alındığını açıkladı. Polis, bu süre zarfında meseleyle bağlantılı olduğu düşünülen 1 adet bilgisayar ve USB’nin de emare olarak alındığını, incelendiğini ifade etti. Alınması gereken ifadeler olduğunu dile getiren polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğinin altını çizerek 5 gün daha tutukluluk talep etti. Savcı Ali Hidayet de polisin, 14 gün boyunca 50 kişiyi sorguladığını, 20’den fazla ifade aldığını belirterek, bilgisayar ve telefonla ilgili data dökümlerinin beklendiğini kaydetti. İddia Makamı, zanlının methalder olduğu meselenin ciddi olduğunu ve Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğine dikkat çekti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.