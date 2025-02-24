Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2025 yılı seçimli olağan genel kurulu 22 Şubat 2025 cumartesi günü federasyon binasında gerçekleşti.

Faaliyet raporunu ve mali raporun oylanmasının ardından, seçime tek aday olarak giren Hasan Gazioğlu, kulüplerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyon yönetimi şu isimlerden oluştu;

Başkan Hasan Gazioğlu

Asbaşkan Sercan Erozan

Spor İşleri Sorumlusu Börte Kağan Barlasoğlu Muhasip Veznedar Sinem Sayar Ercantan

U11 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlenecek U11 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlenecek

Basın Ve Halka İlişkiler Sorumlusu Mehmet Yalçın

Sosyal İşler Sorumlusu Rasime Basat

Kulüplerle İlişkiler Sorumlusu Meltem Nevzat

Genel Sekreter Ömer Mert Bozlak

Üye Cemal Kuyucu