Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2025 yılı seçimli olağan genel kurulu 22 Şubat 2025 cumartesi günü federasyon binasında gerçekleşti.
Faaliyet raporunu ve mali raporun oylanmasının ardından, seçime tek aday olarak giren Hasan Gazioğlu, kulüplerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.
Federasyon yönetimi şu isimlerden oluştu;
Başkan Hasan Gazioğlu
Asbaşkan Sercan Erozan
Spor İşleri Sorumlusu Börte Kağan Barlasoğlu Muhasip Veznedar Sinem Sayar Ercantan
Basın Ve Halka İlişkiler Sorumlusu Mehmet Yalçın
Sosyal İşler Sorumlusu Rasime Basat
Kulüplerle İlişkiler Sorumlusu Meltem Nevzat
Genel Sekreter Ömer Mert Bozlak
Üye Cemal Kuyucu