KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) seçimli genel kurulu 22 Şubat Cumartesi Girne’de yapıldı.

Girne Öğretmen Evi’nde gerçekleşen genel kurulun Divan başkanlığını Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sekreterliklerini ise Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Av.Şahap Tokatlı yaptı.

KOÇ YAŞANAN SÜREÇLERE DEĞİNDİ

Genel kurulda açılış konuşması yapan Dursun Koç, başkanlığı döneminde yaşanan süreçlere değindi. Yıllık faaliyetlerini devlet bütçesi olmadan yaptıklarını aktaran Koç, gerçekleştirdikleri ödül törenlerini de sponsor destekleriyle hayata geçirdiklerini vurguladı. Koç, bu noktada komiteye destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Dursun Koç’a, yönetim kurulu adına başkan yardımcısı Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

FAALİYET VE MALİ RAPOR ONAYLANDI

Genel kurulda faaliyet raporu Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya, mali rapor da Atletizm Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı tarafından okundu.

10 yıldır başkanlık görevini yürüten Dursun Koç ve yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporu üyeler tarafından onaylandı.

BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI, SEÇİM 15 GÜN SONRAYA ERTELENDİ

Genel kurulda tüzük gereği 48 saat önce başkan adayı olması gerekenlerin müracaat yapması gerekiyordu ancak herhangi bir müracaat olmadığı için seçim yapılmadı ve yeni başkan seçilemedi.

Divan başkanı Hasan Gazioğlu tüzük gereği genel kurulu 15 gün sonraya erteledi.

Yeni başkan adayı çıkması durumunda 15 gün sonra KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeni başkanı seçilmiş olacak.