Yönlüer Turnuvasında birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde düzenlenen Yusuf Yönlüer 2021 Turnuvası muhteşem final karşılaşmaları ardından gerçekleşen ödül töreni ile tamamlandı.

10 – 14 yaşlar ile 13+ Büyük Kadınlar ve Erkekler finalleri çok çekişmeli ve zevkli maçlar ile gerçekleşti. Turnuvada oynanan final maç sonuçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR FİNALLERİ

GİRNE UMUT YEREBAKAN - VERA GAZİ 4/0 4/1

MEYRA ESER - ENRA ÇAKARTAŞ 3/5 2/4

10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

ASIM ARAS ASTAN - ÇINAR ELMALI 4/2 5/3

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

KAYRA YÜCEER – ÖZGÜL ŞAH 6/2 6/2

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 7/5 6/3

13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL

ŞENGÜL TİLKİ – ECEM AÇIKEL 6/1 6/3

13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL

IMAD AMER - MUSTAFA MEHMET ZORBA 3/6 4/6



