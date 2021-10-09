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Yönlüer Turnuvasında birinciler belirlendi

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Yönlüer Turnuvasında birinciler belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde düzenlenen Yusuf Yönlüer 2021 Turnuvası muhteşem final karşılaşmaları ardından gerçekleşen ödül töreni ile tamamlandı.
10 – 14 yaşlar ile 13+ Büyük Kadınlar ve Erkekler finalleri çok çekişmeli ve zevkli maçlar ile gerçekleşti. Turnuvada oynanan final maç sonuçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR FİNALLERİ
GİRNE UMUT YEREBAKAN - VERA GAZİ 4/0 4/1
MEYRA ESER - ENRA ÇAKARTAŞ 3/5 2/4
10 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN - ÇINAR ELMALI 4/2 5/3
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
KAYRA YÜCEER – ÖZGÜL ŞAH 6/2 6/2
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 7/5 6/3
13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL
ŞENGÜL TİLKİ – ECEM AÇIKEL 6/1 6/3
13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL
IMAD AMER - MUSTAFA MEHMET ZORBA 3/6 4/6
 
 
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