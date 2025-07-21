Kuzey Kıbrıs’ın birinci operatörü Telsim, 30. yıl kampanyalarından bir yenisini daha duyurdu. Şans Çarkı kampanyası, tüm bireysel ve kurumsal Telsim müşterilerine Şans Çarkı’nı 30 gün boyunca çevirme fırsatı sunuyor.

Tüm Telsim müşterileri, My Vodafone mobil uygulamasında yer alan “30. Yıl” butonuna tıklayarak kampanyaya kolayca katılım sağlayabilirler. Kampanyaya katılmak için son tarih ise 31 Aralık 2025.

Kampanyaya dahil olan müşteriler, ilk 30 gün boyunca her gün Şans Çarkı’nı çevirme hakkına sahip olacaklar. Kampanyaya katılan müşterileri bir süpriz daha bekliyor. 30 günün sonunda müşteriler Şans Çarkı’nı 31 Aralık 2025 tarihine kadar haftada bir gün değil 3 gün çevirme hakkına sahip olacak.

Bireysel ve kurumsal, faturalı ya da faturasız aktif paketi bulunan tüm Telsim müşterileri, kampanyadan faydalanma hakkına sahiptir.

Telsim, 30. yıl coşkusunu tüm müşterileriyle birlikte yaşarken; kazandıran ve eğlendiren bu özel kampanyayla müşterilerine teşekkür etmeyi amaçlıyor.

SİNAN GEZEN: “TELSİM HER ZAMAN MÜŞTERİSİNİ DÜŞÜNEN, MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KAMPANYALAR VE PAKETLER SUNAN BİR OPERATÖR OLMUŞTUR."

Telsim Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, 30. yıl coşkusunu tüm müşterileriyle paylaşmayı amaçladıklarını belirtirken, benzer kampanyaları yıl boyunca müşterilerine sunmayı amaçladıklarını aktardı.

Gezen, “Telsim her zaman müşterisini düşünen, müşterisinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar ve paketler sunan bir operatör olmuştur. Bu amaçla da 30 yıldır bizimle birlikte olan tüm bireysel ve kurumsal müşterilerimize özel Şans Çarkı kampanyamızı devreye aldık. 30 gün boyunca şans çarkını çevirebilecekleri ve harika avantajların olduğu kampanyamıza My Vodafone üzerinden katılabilecekler.” dedi.

Gezen, Kuze Kıbrıs’ın ilk operatörü olan Telsim’in 30. yılını kutluyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğu aktararak, Telsim’in 30 yıldır ilk ve tek global şirket olarak ülkede olduğunun da altını çizdi