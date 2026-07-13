Ercan Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan drone ve benzeri insansız hava aracı uçuş yasağı bir ay daha uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara ilişkin yazılı açıklama yapan Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasının, ikinci bir duyuruya kadar bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uyması istenirken, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı belirtildi.