Teknoloji parkıyla ilgili gelişmeler ortaya çıktığını ve elde edinilen bilgilere göre teknoloji parkına Amerikalılar, Çinliler, Hintliler ayrıca İsrailli yatırımcılar tarafından ciddi ilgi gösterildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Limasol Ticaret ve Sanayi Odası (EVE Limasol) Başkanı Andreas Çuloftas’ın bu bilgileri gazeteye doğruladığını iletti.

Gazeteye açıklamasında teknoloji parkı için stratejik yatırımcı bulunması amacıyla yeni bir ihaleye çıkılacağını da ifade eden Çuloftas, projeyle ilgili gecikmeler yaşandığını ancak yatırımcıların ilgisinin azalmadığını, hatta son zamanlarda arttığını ekledi.

Haberde başlangıçtaki planlamalara göre teknoloji parkının 400 bin metrekarelik bir alana inşa edilmesinin düşünüldüğü de ifade edildi.