Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl 1 ile 4 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de yapılacak.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek festivale ziyaretçi kayıtları başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC; teknoloji firmaları, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle hayat bulacak.

TEKNOFEST KKTC’de her yaştan ziyaretçiye farklı etkinlikler sunacak; hava gösterilerine, konserlere, sergilere, atölyelere, simülasyonlu deneyim alanlarına, planetaryum, fuar etkinliklerine ve öğrencilere özel uçuş etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 6 ana kategori ve 13 alt kategoride yarışmalar da düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması şartı varken 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilecek.