Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mesarya’daki 20 köye yarın 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’in açıklamasına göre, 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti olacak köyler ve bölgeler şöyle:

“Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü, Geçitkale, Geçitkale ağıllar bölgesi ve Çamlıca.”